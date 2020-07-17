مصر | ضبط 6 حاولوا شراء قطعة أثرية مقلدة بالنزهة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 6 حاولوا شراء قطعة أثرية مقلدة بالنزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت مديرية أمن القاهرة من ضبط 6 أشخاص حال قيامهم بإنهاء عملية شراء قطعة أثرية مقلدة بمنطقة النزهة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة تجمع عدد من الأشخاص أمام إحدى المقاهى الكائنة بدائرة القسم، بشكل يدعو للشك والريبة.

وبالانتقال والفحص تبين تواجد كل من: طرف أول (أربعة أشخاص) حال إستقلالهم "سيارة مستأجرة" وبحوزتهم (تمثال فرعونى مطلى بماء الذهب "مقلد")، وطرف ثان (شخصين "لأحدهما معلومات مسجلة") حال إستقلالهما سيارة ملك أحدهما.

وبمناقشتهم قرر (الطرف الأول) بسابقة شرائهم التمثال المضبوط بحوزتهم من أحد محلات الصاغة الكائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية، وإتفاقهم مع (الطرف الثانى) على بيع التمثال (تمثال فرعونى "مقلد") عقب إيهامهما بأثريته، وتم الإتفاق على التقابل بمحل الضبط لمعاينة التمثال وشرائه مقابل مبلغ مالى (2مليون جنيه).. وبمواجهة باقى الأشخاص أيدوا ما جاء بأقوال الطرف الأول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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في سياق آخر، تمكنت الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بدعوى تسهيل حصولهم على قروض بدون ضمانات.

كان تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ربة منزل، مقيمة بمنطقة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة بتعرضها؛ لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء منها على مبلغ 20 ألف جنيه بزعم منحها قرض بمبلغ 250 ألف جنيه من إحدى الشركات عن طريق إعلانات بموقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك" خلافًا للحقيقة.

فقد أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن أن وراء إرتكاب الواقعة (حاصل على دبلوم - مقيم بالقاهرة "له معلومات جنائية")، حيث قام المذكور بإنشاء الشركة المشار إليها ("غير مرخصة"، كائنة بمنطقة العباسية بالقاهرة)، وإتخذها مقرًا لممارسة نشاطًا احتياليًا فى مجل الاستيلاء على أموال المواطنين راغبى الحصول على قروض، حيث قام بالإعلان على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن إمكانية تسهيل الحصول على قروض نقدية تصل إلى 600 ألف جنيه بدون ضمان وبأقل فائدة وأطول فترة سداد بمستندات ورقية مُيسرة – خلافًا للحقيقة – وقيامه بالزعم للضحايا بكونه المسئول بالشركة عن منح تلك القروض وطلبه منهم مبالغ مالية تتراوح ما بين 10: 30 ألف جنيه مصرى، وذلك بزعـم كــــونها مصاريف إداريــــــة للقروض المزعومة، منتحلًا اسم أحد الأشخاص فى تعاملاته مع ضحاياه لتضليلهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بمقر الشركة المشار إليه وعثر بحوزته (112) عروض أسعار لأجهزة كهربائية لشركات تجارية مختلفة، (32) بيان صرف معاش من الجهات الحكومية بأسماء العديد من الأشخاص، عدد (4) طلبات تحويل مرتب، بأسماء أشخاص مختلفة إلى أحد البنوك، كمية من صور لمستندات خاصة بضحاياه، كمية من كروت دعاية للشركة بالإسم المنتحل.

بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار اليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.