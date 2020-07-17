مصر | غدا.. منتدى الإعلام والانتخابات بين الهيئة الوطنية والمجلس الأعلى للصحافة قبل انتخابات الشيوخ

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر غدا.. منتدى الإعلام والانتخابات بين الهيئة الوطنية والمجلس الأعلى للصحافة قبل انتخابات الشيوخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشارك الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسه القاضي لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض في منتدى الإعلام والانتخابات والمنعقد غدا السبت الساعة العاشرة صباحا بمبني التلفزيون المصري بماسبيرو بالتعاون مع الهيئة الوطنيه للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى للصحافة للحديث عن انتخابات مجلس الشيوخ.

ويلقي القاضي لاشين إبراهيم رئيس الهيئه الوطنيه للانتخابات محاضرة مطولة حول الإجراءات الاحترازية المقرر اتخاذها في اللجان العامه والفرعيه والمعايير الرقابيه الموضوعه من الهيئه لضمان انتخابات نزيهه والتحديات التي واجهتها الهيئه الوطنيه للانتخابات وكيفيه التغلب عليها.

كما يحاضر في المنتدي المستشار محمد أبو ضيف والمستشار خالد عراق أعضاء مجلس إدارة الهيئة ومن الجهاز التنفيذي المستشار وليد محمود للرد علي أي استفسار بشأن العملية الانتخابية وضوابط التغطية الإعلامية.

أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، عن تلقى لجان متابعة سير العملية الانتخابية، في 27 محكمة ابتدائية، على مستوى الجمهورية، فى اليوم الخامس لفتح باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ مستندات ١٠٠ مرشحا، ليرتفع إجمالى عدد المرشحين فى الأيام الخمسة الماضية إلى ٥٦٩مرشحا ويشمل هذا العدد المرشحين بالنظام الفردى والقائمة معا.

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وأوضح أن لجان متابعة سير عملية الانتخابات ستواصل عملها غدا الخميس من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، مضيفا أن لجان الفحص والبت ستقوم بفحص طلبات الترشح من واقع المستندات المقدمة طبقا لحكم المادة 11 من قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 وإعداد القائمة المبدئية للمرشحين والقوائم المقبولة.

ومن أبرز تلك المستندات بيان السيرة الذاتية للمرشح، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وإقرار صفة المترشح ( مستقل – حزبى )، وشهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب لترشح مقيد بقاعدة البيانات، وشهادة رسمية تفيد الاستقالة إذا كان طالب الترشح من رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو الجهات والهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية.

وتابع: لجان الفحص ستقوم بالاستعلام عما اذا كان المرشح قد فتح حساب مستقل للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية فى أحد فروع البنك الأهلى المصرى أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد، لإيداع ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، يقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية من عدمه، بجانب التقرير الطبى المتضمن نتيجة الكشف الطبى والفحوصات لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات.

ومن المقرر أن تعرض اللجان كشوف أسماء ورموز المرشحين في اليوم التالي، لإقفال باب الترشح وهو يوم الأحد الموافق 19 يوليو ولمدة ثلاثة أيام وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات خلال نفس الميعاد أسماء المرشحين في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.