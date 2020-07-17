شكرا لقرائتكم خبر عن حملات نظافة في قرى شمال سيناء.. والمحافظ: رفعنا 154 طن قمامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت محافظة شمال سيناء حملات نظافة موسعة في مختلف الأحياء والتجمعات على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه يتم يوميًا رفع 154 طنًا من القمامة يوميًا داخل القرى والمدن على مستوى المحافظة.

وأضاف محافظ شمال سيناء، أنه يتم تنفيذ عدد 8 حملات للنظافة يوميًا في مجالس المدن، حيث يتم رفع 120 طنًا من القمامة في مدينة العريش العاصمة، 18 طنًا بالشيخ زويد، 15 طنًا بمدينة بئر العبد، وطنًا بكلا من الحسنة ونخل بواقع نصف طن لكلًا منهما.