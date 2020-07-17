شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يطمئن على تنفيذ تكليفات الرئيس بتوفير أدوية مواجهة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توفير الأدوية الخاصة بمرض فيروس كورونا خلال الفترة من 1-14 يوليو 2020، وذلك في إطار تأمين احتياجات المواطنين والدولة من المستحضرات الدوائية.

واطمأن رئيس الوزراء من خلال تقرير الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء، ورئيس أمانة الشؤون الطبية بمجلس الوزراء، على تنفيذ مؤسسات الدولة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير الأدوية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وغيره من الأمراض، مُطمئنا المصريين بأن الكميات التي يتم توفيرها كافية، وأنه لا حاجة للتهافت على تخزين الأدوية من قبل المواطنين.

وخلال التقرير، أشار «المصري» إلى أن أمانة الشؤون الطبية قامت بالمتابعة والتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، برئاسة الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، بشأن الجهود المبذولة من الهيئة خلال الفترة من 1-14 يوليو 2020 لتوفير كل المستحضرات الدوائية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد.

وسلط رئيس أمانة الشؤون الطبية بمجلس الوزراء الضوء على الأدوية التي تم ضخها بالسوق المحلية عن طريق الشركات المختلفة، حيث تم توفير (1.023.543) عبوة ازيثرومايسين أقراص، و(169.632) زجاجة إزيثرومايسين شراب، و(1.893.726) عبوة باراسيتامول أقراص، و(900.000) زجاجة باراسيتامول شراب، و(2.260.117) شريط زنك أقراص، و(2.380.537) شريط فيتامين سي أقراص.