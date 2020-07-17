شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتأكد من سلامة خروف العيد قبل الشراء؟.. الزراعة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة عددا من النصائح والإرشادات للمربين والمواطنين للتأكد من سلامة الأضاحى قبل شرائها.

- أن يكون رأس الحيوان مرفوعاً لأعلى وليس متدلياً لأسفل.

- أن تكون العينان لامعتان براقتان، ولا يوجد بهما أى اصفرار أو احمرار وأن تكون خالية من الدموع والإفرازات.

- أن يكون تنفس الحيوان طبيعيا لا يعانى من النهجان أو السعال.

- أن تكون أنف الأضحية غير مصابة بالرشح أو الإفرازات.

- أن يكون فم ولسان الأضحية خالى من الالتهابات والإفرازات.

- أن يكون الصوف أو الشعر ناعم الملمس، نظيف، متكامل وغير ناحل، وقوى عند محاولة نزعه باليد.

- أن يكون الجلد خاليا من الجروح والبقع أو التشققات، مع مع عدم وجود أى تقرحات أو تقيحات أو دمامل أو تورمات.

- أن تكون الخصيتان سليمتان إسفنجية الملمس، غير منزوعتين أو متورمتان أو متضخمتان.

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- أن يكون نشيط الحركة ذو شهية مرتفعة وغير كسول.

- أن تكون القوائم ممتلئة وغير نحيفة، بل مستقيمة وقوية.

- أن تكون كل من منطقة الرقبة والظهر ومقدمة الصدر ممتلئة باللحوم، فلا تكون العظام فى هذه المناطق بارزة تحس باليد عند لمسها.

- ألا يكون الكرش ممتلئا بشكل غير طبيعى عند الضغط عليه من جانبيه.

- أن تكون خالية من مظاهر وعلامات الانتفاخ والإسهال عند مؤخرتها.

فيما تتابع الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ومديريات الطب البيطرى على مستوى محافظات الجمهورية، حملاتها البيطرية اليومية المفاجئة بالتنسيق مع أطباء الادارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطرى، على مجازر اللحوم وأسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها أماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه المخالفين، تأكيد على وصول غذاء صحى أمن للمواطنين فى المقام الأول.