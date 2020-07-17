شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار يرحب بتصنيف الحكومة الأوكرانية لمصر بالمنطقة الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ختام زيارته لأوكرانيا والتى تضمنت عقد عدة لقاءات رسمية ومهنية هامة مع الجانب الأوكرانى، عقد مساء أمس الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار مؤتمرا صحفيا، حضره ممثلو أهم وكالات الأنباء والصحف والمجلات والقنوات التليفزيونية الأوكرانية، وذلك لاستعراض أهم المستجدات فى قطاع السياحة فى مصر، لاسيما فى ظل استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارا من أول يوليو الجارى.

وخلال المؤتمر قام الدكتور خالد العناني بالرد على جميع تساؤلات وسائل الإعلام واستفساراتهم حول استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الخارج، وعن الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التى اتخذتها مصر لاستئناف الحركة السياحية لضمان السلامة الصحية للسائحين والعاملين بالقطاع.

وأشار الوزير إلى حرصه على زيارة الغردقة وشرم الشيخ ولقاء السائحين المتواجدين على الشواطئ وفى الفنادق منهم السائحين الأوكرانيين للاطمئنان منهم على مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية من تباعد وغيرها من ضوابط السلامة الصحية، حيث أكد السائحون على أن مصر بجوها الدافئ وأماكنها المفتوحة والضوابط المقررة توفر مناخ صحي مثالي لرحلاتهم السياحية، مما جعلهم يستمتعون بأوقات رائعة بمصر في أمان.

وأعرب الحضور عن سعادتهم بوضع الحكومة الأوكرانية لمصر فى المنطقة الخضراء التى تجعل السائحين الوافدين منها لا يحتاجون إلى عمل حجر صحى إلزامى فى أوكرانيا بعد عودتهم من مصر، وفى هذا الشأن، رحب الدكتور خالد العناني بهذا القرار الذي سيساهم بالطبع في زيادة حركة السائحين الأوكرانيين إلى مصر.

وفى سياق متصل، أجرى الدكتور خالد العناني لقاءات إعلامية منفردة من بينها لقاءات مع قنوات أوكرانيا 24، و Choice ، وStopcor ، و Chamber media، تحدث خلالها الوزير عن المؤشرات الإيجابية لعودة حركة السياحة الوافدة إلى مصر، لافتا إلى وصول 41 رحلة طيران من أوكرانيا الي محافظتي جنوب سيناء و البحر الأحمر، من بينهم 27 رحلة طيران إلى شرم الشيخ، و14 رحلة إلى الغردقة، وذلك منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة اليهما اعتبارا من أول يوليو الجاري.

واستعرض الوزير بعض عوامل الجذب السياحي المختلفة في مصر، لافتا في حديثه إلى قيام الوزارة بعمل متحف للاثار في مدينة الغردقة والذي يعد أول متحف للآثار في محافظة البحر الأحمر مما يساهم في ربط السياحة الثقافية بالسياحة الترفيهية والشاطئية، مثله مثل متحف شرم الشيخ والذي سيتم افتتاحه قريبا، بالإضافة الى إبراز الإمكانات الهائلة لمصر وما تتمتع به من تنوع وغنى في منتجاتها السياحية التي تجذب جميع الشرائح وترضى كافة الأذواق من السائحين.

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وألقى الوزير الضوء على الحوافز والتخفيضات التي تقدمها مصر لتشجيع الشركات ومنظمي الرحلات السياحية الكبرى لتنظيم الرحلات الى المحافظات السياحية المصرية.

وخلال هذه اللقاءات دعى الدكتور خالد العنانى الشعب الأوكرانى لزيارة مصر، والاستمتاع بمقوماتها السياحية والأثرية الفريدة. هذا وقد حظيت زيارة وزير السياحة والآثار إلى أوكرانيا بصدي وبتغطية إعلامية موسعة فى كافة وسائل الإعلام الأوكرانية، كما أبرزت هذه الوسائل اللقاءات الرسمية والمهنية التى أجرها الوزير خلال الزيارة.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يتوجه اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار إلى العاصمة البيلاروسية منسك على رأس وفد سياحي.