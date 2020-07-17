شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. جامعة عين شمس مقراً لمكتب التنسيق المركزى (اعرف التفاصيل) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس عن عظيم تقديره لثقة وزارة التعليم العالي و البحث العلمي برئاسة د. خالد عبد الغفار في اختيار جامعة عين شمس لتكون مقراً لمكتب التنسيق المركزي للمرة الأولى في تاريخ الجامعة، مؤكداً أن الجامعة حرصت على توفير كافة التجهيزات و الاستعدادات لاستقبال أعمال التنسيق و التي من المقرر أن تبدأ اعتباراً من 25 من يوليو الجاري و تستمر حتى 31 من أكتوبر المقبل.

و خصص قطاع التعليم والطلاب برئاسة أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب مباني الإدارة العامة لرعاية الشباب بالمدينة الجامعية للطلاب لتكون مقراً لمكتب التنسيق المركزي، مشيراً إلى أن الجامعة بذلت قصارى جهدها لإتمام وتنفيذ أعمال التنسيق على النحو اللائق؛ وبما يحقق مصلحة الطلاب المقبلين على الحياة الجامعية و يعكس صورة مشرفة للجامعات المصرية ككل.

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وكانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أعلنت استئناف أعمال مكتب التنسيق الرئيسى للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية لهذا العام 2020 بعد الانتهاء من إعلان نتائج الثانوية العامة والشهادات الفنية، بالمقر الجديد لمكتب التنسيق الرئيسى بمبانى الإدارة العامة لرعاية الشباب والكائنة بالمدينة الجامعية للطلاب بجامعة عين شمس، حيث يستقبل المكتب الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة، والشهادات الفنية، والشهادات المعادلة (العربية والأجنبية).

واكدت الوزارة على اتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تضمن سلامة الطلاب وأولياء أمورهم والعاملين خلال أعمال التنسيق.