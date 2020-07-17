حسام الدين فوزى: المحافظ وجه بالإزالات الفورية والقضاء على البناء العشوائي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نائب محافظة القاهرة للمنطقة الشمالية، الدكتور حسام الدين فوزى إن بعض المواطنين استغلوا أزمة كورونا وفترات الحظر للبناء العشوائي وغير المخطط.
وأوضح نائب محافظ القاهرة، خلال لقائه مع الإعلامية جومانا ماهر، ببرنامج صباح الخير يا مصر، أن محافظة القاهرة تلقت تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصدى لظاهرة البناء غير المخطط " العشوائى".
وأضاف الدكتور حسام الدين فوزى، أن المحافظ كثف اجتماعاته بصفة دورية للقضاء على كافة التعديات بكافة أحياء محافظة القاهرة جراء أزمة فيروس كورونا ، لافتا إلى أن خطة المحافظة اعتمدت على القضاء على المناطق غير الآمنة " العشوائيات " بالإضافة للتصدى للتعديات ومخالفات البناء على الأراضى.
وتابع الدكتور حسام الدين فوزى ، نائب محافظة القاهرة للمنطقة الشمالية ،أن محافظ القاهرة وجهت بالإزالات الفورية والقضاء على ظاهرة البناء العشوائي.
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