شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يشدد على دور التعاونيات الزراعية فى خدمة المزارعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على أهمية قيام الجمعيات والتعاونيات الزراعية بدورها في خدمة المزارعين وتوفير الأسمدة والمبيدات والتقاوى، وشدد على منع التعدي على الأراضي الزراعية وإزالة أي تعديات في مهدها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا على الرقعة الزراعية من التآكل وطالب بسرعة الاستجابة لشكاوى الفلاحين وإيجاد حلول لها، جاء ذلك خلال اجتماعه مع مديري مديريات الزراعة في المحافظات عبر الفيديوكونفرانس.

ووجه القصير كل مدير مديرية بحصر الأصول المهدرة في نطاق محافظته لبحث كيفية رفع كفاءتها وحسن استغلالها وأعلن عن مسابقة المديرية النموذجية واجرائها كل ثلاثة أشهر وتكريم مديرها من خلال وضع معايير اداء أهمها زيادة الانتاجية وخدمة الفلاحين وحل مشاكلهم.

وأكد وزير الزراعة على ضرورة الاسراع في منظومة كارت الفلاح، مشيرا إلى أنه تمت إضافة خدمة المدفوعات (ميزة) إلى الكارت، وطالب بتوعية المزارعين بأهمية الري الحديث للاشتراك في هذه المنظومة التي تسهم في زيادة الانتاج وتوفير المياه والأسمدة والمبيدات، كما استمع الى الاقتراحات والمشاكل التي طرحها مديري مديريات الزراعة في المحافظات ، وقرر عقد اجتماع دوري معهم لمتابعة أداء العمل.

ويهدف كارت الفلاح إلى بناء منظومة حديثة للزراعة وتطوير القطاع الزراعى، وتعتمد على إنشاء قاعدة بيانات زراعية دقيقة تساعد في تنفيذ الاستراتيجيات واتخاذ القرار، وتصحيح وتحسين الأوضاع القائمة على الأراضي الزراعية من الناحية القانونية، حيث ستكون الفرصة ملائمة لتصحيح الأوضاع بهدف استخراج الكارت والمساعدة في إجراءات توزيع الأسمدة، موضحا أن المشروع أحد أدوات تعويض النقص الشديد في مجال الإرشاد الزراعي حالياً من خلال إطلاق برامج إرشادية من خلال تطبيقات على المحمول والكمبيوتر في المراكز الإرشادية المطورة باستخدام كارت الفلاح، والمساهمة في تحقيق خطة الدولة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية عن طريق رصد عائد تحفيزي لكل من يطبق البرنامج.