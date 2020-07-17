شكرا لقرائتكم خبر عن 500 ألف جنيه للفردى و5 ملايين للقائمة سقف الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات حدا أقصى لما ينفقه المرشحون لعضوية مجلس الشيوخ على الدعاية الانتخابية الخاصة بهم، وذلك أن يكون الحد الأقصى كل مرشح بالنظام الفردى مبلغ 500 ألف جنيه وفى حالة الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق مبلغ 200 ألف جنيه.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد غد الأحد القائمة المبدئية وكشوف أسماء المرشحين لانتخابات عضوية مجلس الشيوخ، لنظام الفردي والقوائم، ويتزامن مع ذلك، فتح باب الطعون من المرشحين المستبعدين أو على المرشحين المقبولين أمام محاكم القضاء الإداري بالمحافظات خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء القادمة.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، أن لجان متابعة سير عملية الانتخابات، ستعلن الاحد في تمام الثانية ظهرا عن قفل باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، عقب انتهاء المدة القانونية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لتلقى طلبات الترشح، والمحددة وفق الجدول الزمنى بثماني أيام بدأت في 11 يوليو وانتهت في 18 يوليو.

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وأوضح المستشار لاشين إبراهيم أن لجان المتابعة تلقت، الخميس مستندات 113 مرشحا، ليرتفع إجمالي عدد المرشحين في الأيام الستة الماضية إلى 682 مرشحا ويشمل هذا العدد المرشحين بالنظام الفردي والقائمة معا.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية، إلى أن قرار الهيئة رقم 42 لسنة 2020 بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية، وضع حد أقصى لما ينفقه المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ على الدعاية الانتخابية الخاصة بهم، وذلك أن يكون الحد الأقصى كل مرشح بالنظام الفردي مبلغ 500 ألف جنيه وفى حالة الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق مبلغ 200 ألف جنيه.

كما تضمن القرار أن يكون الحد الأقصى للمرشحين بنظام القائمة المخصص لها 15 مقعدا مليونان و500 ألف جنيه، وفى حالة الإعادة يكون الحد الأقصى مليون جنيه، وبالنسبة للقائمة المخصص لها 35 مقعدا فأن الحد الأقصى لسقف الدعاية مبلغ 5 ملايين جنيه وفى حالة الإعادة مليونين جنيه.