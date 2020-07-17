شكرا لقرائتكم خبر عن غلق كلي لتقاطع طريق المنصورية مع شارع الرماية بسبب كوبري البرنسيسة الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الجيزة غلقًا كليًا لتقاطع شارع المنصورية مع شارع الرماية المؤدي إلى ميدان الرماية وطريق الفيوم، لمدة يومين اعتبارًا من يوم الجمعة حتى غد السبت، على أن يتم الغلق بداية من الساعة 12 منتصف الليل حتى السادسة صباحًا فقط طوال فترة الأعمال، بسبب إنشاء كوبري البرنسيسة الجديد ضمن مشروع (طريق الفيوم.. طريق المنوفية).

وأكدت المحافظة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة وضعت تحويلات مرورية بديلة لتيسير الحركة المرورية على المواطنين تتضمن الآتي:

القادم من طريق المنصورية من مناطق شارع الهرم وشارع الملك فيصل يتم استكمال السير بعد تقاطع شارع الرماية مع طريق المنصورية لمسافة ما يقرب من 200 م، ثم الدوران والعودة بطريق المنصورية عن طريق فتحة دوران تم استحداثها، ثم استكمال السير إلى شارع البرنسيسة، ثم الاتجاه يمينا إلى طريق الإسكندرية الصحراوي أو استكمال السير بعد موقف سيارات السرفيس (المرج ..السلام ..المؤسسة) والدخول يمينا اتجاه ميدان الرماية.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية وكل المساعدات الفنية بمحيط الأعمال بالكامل، وتم نشر الخدمات المرورية لمساعدة قائدي المركبات في الاتجاهات الجديدة.