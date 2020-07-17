شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: افتتاح محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو قبل عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى وزير النقل الفريق مهندس، كامل الوزير، الجمعة، جولة تفقدية بمحطات المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، لمتابعة الاستعدادات النهائية لافتتاحها قبل عيد الأضحى، ورافق الوزير خلال الجولة رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق.

بدأت الجولة بتفقد محطة عدلي منصور، ثم ورشة العمرة الجسيمة، التي تعتبر أكبر ورشة عمرة بالشرق الأوسط وأفريقيا وتبلغ مساحتها 65 فدانا، وتضم جراجا ضخما على مساحة 34 ألف متر مسطح، حيث يضم 15 سكة، كل منها تتسع لقطارين بإجمالي 30 قطارا.

وتفقد الوزير باقي محطات المرحلة (الهايكستب- قباء- عمر بن الخطاب- هشام بركات- النزهة)، ووجه الوزير بأن تكون كل المحطات في جاهزية تامة لافتتاحها، وأن يتم التأكد من كل عوامل السلامة والأمان بأنظمة السكة والإشارات وأنظمة المسير، ليكون افتتاح المرحلة الرابعة أفضل هدية تقدمها الدولة للشعب قبل عيد الأضحى.

وتابع الوزير: «للمرة الأولى في تاريخ مشروعات مترو الأنفاق يتم تنفيذ أحد المشروعات بالكامل بأيدٍ مصرية، من خلال شركات وطنية (المقاولون العرب– أوراسكوم) كمقاول رئيسى للمشروع، بالاشتراك مع كبريات الشركات العالمية في مجال الأنظمة والسكة، وذلك طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي».

وأشار إلى أهمية محطة عدلي منصور، حيث ستكون محطة مركزية تبادلية كبيرة تضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا، ليتم تبادل الخدمة بين 5 وسائل نقل مختلفة «محطة لمترو الخط الثالث، ومحطة للقطار الكهربائى (عدلى منصور– العاصمة الإدارية– العاشر من رمضان)، ومحطة للسكك الحديدية (القاهرة/ السويس )، ومحطة للسوبرجيت، وأخيرا محطة لـBRT للربط مع مطار القاهرة الدولي».

وأضاف الوزير أنه تم التعاقد على 32 قطارا مكيفا جديدا للعمل بالخط الثالث للمترو، إلى جانب القطارات العاملة حاليا، لاستيعاب تزايد عدد الركاب بعد تشغيل المرحلة، وأنه تم توريد القطارين الأول والثاني من هذه الصفقة، وستصل باقي القطارات تباعا وفقا للجدول الزمني المحدد.

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وزير النقل الفريق يتفقد محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق

وزير النقل الفريق يتفقد محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق

وزير النقل الفريق يتفقد محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق