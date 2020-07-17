شكرا لقرائتكم خبر عن غلق شارع الأهرام بالجيزة بالاتجاهين لمدة 3 أيام بسبب «مترو الخط الرابع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الجيزة غلق شارع الأهرام بالاتجاهين لإتمام عملية نقل المرافق (الغاز الطبيعي) لتعارضها مع مسار مشروع مترو أنفاق الخط الرابع.

وأضافت المحافظة في بيان اليوم، الجمعة، أن غلق شارع الأهرام سيكون لمدة 3 أيام، بدأت من صباح اليوم الجمعة، وتنتهي الأحد المقبل، على أن تكون أعمال نقل المرافق ابتداء من الساعة 12 منتصف الليل حتى الخامسة صباحًا فقط طوال فترة الأعمال.

وأوضح البيان أن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أصدر تعليمات وتوجيهات لرئيس حي الطالبية بالمتابعة الميدانية للأعمال ورد الشيء إلى أصله عقب الانتهاء منها.

وأشار إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة، ستقوم بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.