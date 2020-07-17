شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: التفتيش على 14343 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، من خلال غرفة العمليات الدائمة المشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، لحظيًا الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل المصانع والشركات والمنشآت لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية.

وأظهرت التقارير الواردة من المديريات أنه تم التفتيش ومتابعته الإجراءات الاحترازية في 14 ألفا و343 مصانع وشركات خلال الفترة من 30 مارس الماضى حتى 16 يوليو الجارى على الإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات، والتي شدد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحماية لحماية العمال فى مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وجاءت محافظة سوهاج في مقدمة المحافظات بالتفتيش على 1233 منشأة، والشرقية 1156، والبحيرة 967 منشأة، والقاهرة 938 منشآت، ودمياط 921، والجيزة 784، والمنيا 694، والغربية 673 ، والقليوبية 667، والإسكندرية 650، وكفر الشيخ 627 ، وأسيوط 546، والدقهلية 525، وجنوب سيناء 468، وبورسعيد 427، وقنا 367 ، والمنوفية 354 ، والوادى الجديد 349.

وجاءت في الترتيب التاسع عشر على مستوى المحافظات محافظة الأقصر، حيث تم التفتيش على 336 منشأة، ومرسى مطروح 305، والفيوم 279، وأسوان 276، والإسماعيلية 260، وبنى سويف 230 منشأة، والبحر الأحمر 212، والسويس 99 منشأة .

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كما أظهرت التقارير عن قيام بعض الشركات بتخفيض العمالة، والعمل بنظام التناوب بين العاملين بعضهم البعض فى ورديات لتخفيف تجمعات العمال، فضلا عن قيام المنشآت بتكليف العاملين بها بالعمل إلكترونيا من المنزل.

وأكد الوزير ضرورة التعامل مع أى مشكلة فور حدوثها، ووضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة.

كما تابع وزير القوى العاملة الجدول الزمنى المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 24 ساعة منعا لأي تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.