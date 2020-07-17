شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الطيران تسير 27 رحلة دولية تقل 2500 راكب إلى دول مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، اليوم الجمعة، رحلاتها إلى 27 وجهة دولية تنقل على متنها ما يقرب من 2500 راكب، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وصرحت مصادر بشركة مصر للطيران أن الشركة سوف تسير رحلاتها اليوم بمعدل رحلة واحدة إلى كل من لندن - باريس - لارناكا - أثينا - ميلانو - نيويورك - جنيف - روما - فرانكفورت - اسطنبول - أمستردام - كوبنهاجن - موسكو - برلين - جوبا - ميونخ - دبي - البحرين - الشارقة - بيروت - بودابيست و رحلتين جويتين إلى أبو ظبى والكويت ومسقط، بخلاف الرحلات الداخلية و الشحن الجوى ورحلات استثنائية إلى كل من جدة والدمام والرياض.

Advertisements