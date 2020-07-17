فيديو.. هنصلى عيد الأضحى فين؟ اعرف الإجابة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدرس وزارة الأوقاف عددا من السيناريوهات المتوقعة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك. خاصة أنه مازالت المساجد مغلقة أمام الصلوات الأسبوعية، ولم تتخذ الوزارة بعد قرارا بإعادة فتح المساجد أمام المصلين لأداء صلاة الجمعة أو صلاة عيد الأضحى حتى الآن. Advertisements ولمعرفة هذه السيناريوهات شاهد الفيديو التالى..

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