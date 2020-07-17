شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة ترد على شائعة تقليص مساحات الأراضى الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الزراعة فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء بشأن إصدار الحكومة قراراً بتقليص مساحات الأراضى الزراعية، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار أى قرارات بشأن تقليص مساحات الأراضي الزراعية، موضحةً اهتمام الدولة بالتوسع في استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية، حيث زادت مساحة الأراضي الزراعية إلى 9.4 مليون فدان على مستوى الجمهورية عام 2020، مقارنة بـ 9.2 مليون فدان عام 2019.

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء بشأن استيراد شحنات قمح فاسدة ودخولها إلى السوق المصرية، مُؤكدةً أنه لم يتم استيراد أى شحنات قمح فاسدة، مُوضحةً أن جميع شحنات القمح التى يسمح بدخولها إلى مصر سليمة تماماً، ومُطابقة لكافة المواصفات والمعايير القياسية العالمية، ويتم إخضاعها للفحص والرقابة من قبل الحجر الزراعي المصرى، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة فى ظل أزمة كورونا.