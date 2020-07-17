شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: غلق كلى لتقاطع طريق المنصورية مع شارع الرماية 6 ساعات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة أنه فى ضوء الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع (طريق الفيوم .. طريق المنصورية)، حيث تقوم الشركة المنفذة لأعمال إنشاء كوبرى البرنسيسة الجديد الكائن أعلى تقاطع طريق المنصورية مع شارع الرماية بتركيب أربع كمرات خرسانية خاصة بالموقع المشار إليه، سيتم غلق كلى لتقاطع طريق المنصورية مع شارع الرماية المؤدى إلى ميدان الرماية وطريق الفيوم وذلك لمدة يومين على أن يتم الغلق بداية من الساعة 12 صباحا حتى الساعة السادسة صباحا، ابتداء من اليوم الجمعة، حتى يوم السبت، طوال فترة الأعمال. ونوهت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة وضعت تحويلات مرورية لتيسير الحركة المرورية علي المواطنين وهى كالآتى... Advertisements القادم من طريق المنصورية من مناطق شارع الهرم وشارع الملك فيصل يتم استكمال السير بعد تقاطع شارع الرماية مع طريق المنصورية لمسافة ما يقرب من 200 م ثم الدوران والعودة بطريق المنصورية عن طريق فتحه دوران تم استحداثها ثم استكمال السير الى شارع البرنسيسة ثم الاتجاه يمينا إلى طريق إسكندرية الصحراوى أو استكمال السير بعد موقف سيارات السرفيس (المرج ..السلام ..المؤسسة) والدخول يمينا اتجاه ميدان الرماية. وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية وكافة المساعدات الفنية بمحيط الأعمال بالكامل وتم نشر الخدمات المرورية لمساعدة قائدي المركبات فى الاتجاهات الجديدة.

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