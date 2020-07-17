شكرا لقرائتكم خبر عن مناقصة بين شركات كورية لتحديث إشارات خط سكة نجع حمادى ـ الأقصر بـ115 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت هيئة السكة الحديد مناقصة محدودة لتنفيذ مشروع كهربة وتحديث إشارات خط سكة حديد نجع حمادى ـ الأقصر بطول 118 كم، ضمن خطة تحديث إشارات خطوط السكة الحديد، وقصرت الهيئة الاشتراك فى المناقصة على الشركات الكورية وفقا لشروط التمويل الكورى المقدم لتمويل تكلفة هذا المشروع.

وقالت مصادر مسئولة لـ"الخليج 365"، إن 3 شركات كورية تتنافس لتنفيذ هذا المشروع، وقدمت عروضها الفنية والمالية، ويجرى حاليا تقييم وفحص العروض لإختيار إحدى هذه الشركات لتتولى تنفيذ المشروع بتكلفة تقديرية تصل إلى 115 مليون دولار يغطيها القرض الكورى.

وأضافت المصادر المصادر أن الجانب الكورى يقدم قرض ميسر ويشترط أن يكون استشارى المشروع كوريا وهو ما تم اختيار فعليا وكذلك أن يكون الشركة المنفذة للمشروع كورية، وبناء على شروط التمويل الكورى اقتصر الطرح بين الشركات الكورية.

وكشف تقرير رسمى لوزارة النقل أن الوزارة تخطط لتنفيذ 14 مشروع لتطوير وتحديث نظم الإشارات على مستوى خطوط السكة الحديد بتكلفة تصل 46.8 مليار جنيه، يتم تغطيتها بالكامل من خلال قروض دولية ميسرة.

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وأكد التقرير أن تم التعاقد علي تنفيذ عدد 5 مشروعات من مشروعات تحديث نظم الإشارات بخطوط السكة الحديد الـ 14 بتكلفة 9.8 مليار جنيه، وجارى حاليا تنفيذ هذه المشروعات الـ 5، وتتضمن إنشاء عدد ( 86) برج رئيسي وعدد ( 74) برج ثانوي بإجمالي أطوال 971 كم، حيث تتحكم هذه الأبراج فى مسير القطارات آليا على مستوى خطوط الهيئة مما يزيد معدلات الأمان والسلامة نتيجة انحصار تدخل العنصر البشرى فى تشغيل القطارات ويساعد ذلك على تقليل زمن التقاطر بين القطارات وبالتالى زيادة أعداد الرحلات التى تقوم يوميا.

وأفاد التقرير أن المشروعات الـ 5 الجارى تنفيذها تشمل مشروع تحديث نظم الاشارات على خط القاهرة/ بنها / الاسكندرية بتكلفة 103.4 مليون يورو بالإضافة 452.1 مليون جنيه، وتحديث نظم الاشارات على خط بنى سويف / أسيوط بتكلفة 66.6 مليون يورو بالإضافة 348.2 مليون جنبه، وتحديث نظم الاشارات على خط أسيوط / سوهاج / نجع حمادى بتكلفة 86.5 مليون يورو بالإضافة إلى 846 مليون جنيه، وتحديث نظم الاشارات على خط بنها / الزقازيق / الاسماعيلية / بورسعيد وكذلك الوصلة من الزقازيق / ابوكبير بتكلفة 61 مليون يورو بالإضافة 399.5 مليون جنيه و8.7 مليون فرنك سويسرى.

وأشار التقرير أن المشرروعات الـ 5 تشمل ايضا مشروع تحديث نظم الاشارات على خط نجع حمادي / الاقصر بتكلفة 115 مليون دولارالذى تم التعاقد على الاستشارى الخاص به وجارى إنهاء إجراءات الإسناد والتعاقد مع الشركة المنفذة له.

ولفت التقرير إلى معدلات تنفيذ المشروعات الـ 5، حيث تم الانتهاء من تنفيذ عدد ( 14) برج رئيسي وعدد ( 8) برج ثانوي بإجمالي أطوال (151) كم في عدد 4 مشروعات تطوير إشارات وتم دخولهم الخدمة بقيمة 4.3 مليار جنيه، مشيرة إلى أنه من المخطط البدء في تنفيذ المشروعات الـ 9 مشروعات بإجمالي تكلفة 37 مليار جنيه قريبا.