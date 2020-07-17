شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 7 رحلات طيران تقل 1390 عاملا مصريا من العالقين بالكويت اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغادر مطار الكويت الدولي 17 رحلة طيران تحمل علي متنها 3540 راكبا إلي مطارات 7 دول : مصر ، والإمارات ، وإيران ، ولبنان، والنبيال، وباكستان، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلي مطارات مصر 7 رحلات تقل 1390 عاملا مصريا من العالقين.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 7 سوف تصل إلي مطارات القاهرة ، الإسكندرية، وسوهاج، أسيوط، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 7 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الجمعة الموافق 17 يوليو، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، وعلى متنها جميعا 1390 عاملا.

وقال: إن الرحلة الأولى علي طيران المصرية، رقم 2011 قيام من مطار الكويت 13:45 تصل مطار القاهرة وعلي متنها 305 عمال، والرحلة الثانية علي الكويتية رقم 541 قيام من مطار الكويت 14:15 تصل مطار القاهرة وعلي متنها 200 عامل، والرحلة الثالثة علي المصرية رقم 3277 قيام من مطار الكويت 14:50 وتصل مطار القاهرة وعلي متنها 305 عمال.

Advertisements

أما الرحلة الرابعة علي طيران الجزيرة رقم 1701 قيام من الكويت 18:05 ، وصل لمطار أسيوط وعلي متنها 145 عاملا، والخامسة علي العربية – رقم 210 قيام من الكويت 18:10 وصول مطار سوهاج، وعلي متنها 145 عاملا .

والرحلة السادسة علي طيران الجزيرة رقم 1701 قيام من مطار الكويت 19:05 وصول مطار الإسكندرية، وعلي متنها 145 عاملا ، والسابعة علي طيران الجزيرة رقم 1701 قيام من مطار الكويت 20:05 وصول مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.