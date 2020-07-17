شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: توفير 4 ملايين شريط زينك وأخرى فيتامين سى من 1-14 يوليو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطمأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على توفير الأدوية الخاصة بمرض فيروس كورونا خلال الفترة من 1-14 يوليو 2020، وذلك في إطار تأمين احتياجات المواطنين والدولة من المستحضرات الدوائية.

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وسلط رئيس أمانة الشئون الطبية بمجلس الوزراء، الضوء على الأدوية التي تم ضخها بالسوق المحلية عن طريق الشركات المختلفة، حيث تم توفير (1,023,543) عبوة ازيثرومايسين أقراص، و(169,632) زجاجة ازيثرومايسين شراب، و(1,893،726) عبوة باراسيتامول أقراص، و(900,000) زجاجة باراسيتامول شراب، و(2,260،117) شريط زنك أقراص، و(2,380,537) شريط فيتامين سي أقراص.