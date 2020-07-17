شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن كشوف أسماء المرشحين لمجلس الشيوخ الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد غد الأحد القائمة المبدئية وكشوف أسماء المرشحين لانتخابات عضوية مجلس الشيوخ، لنظام الفردي والقوائم، ويتزامن مع ذلك، فتح باب الطعون من المرشحين المستبعدين أو على المرشحين المقبولين أمام محاكم القضاء الإداري بالمحافظات خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء القادمة.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، أن لجان متابعة سير عملية الانتخابات، ستعلن اليوم في تمام الثانية ظهرا عن قفل باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، عقب انتهاء المدة القانونية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لتلقى طلبات الترشح، والمحددة وفق الجدول الزمنى بثماني أيام بدأت في 11 يوليو وانتهت في 18 يوليو.

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وأوضح المستشار لاشين إبراهيم أن لجان المتابعة تلقت، الخميس مستندات 113 مرشحا، ليرتفع إجمالي عدد المرشحين في الأيام الستة الماضية إلى 682 مرشحا ويشمل هذا العدد المرشحين بالنظام الفردي والقائمة معا.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية، إلى أن قرار الهيئة رقم 42 لسنة 2020 بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية، وضع حد أقصى لما ينفقه المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ على الدعاية الانتخابية الخاصة بهم، وذلك أن يكون الحد الأقصى كل مرشح بالنظام الفردي مبلغ 500 ألف جنيه وفى حالة الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق مبلغ 200 ألف جنيه.