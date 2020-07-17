شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تفند شائعة استخدام دقيق غير صالح للاستهلاك فى إنتاج الخبز المدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة التموين فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء بشأن استخدام دقيق غير صالح للاستهلاك الآدمى فى إنتاج الخبز المدعم، مُوضحةً أن الدقيق الذى يتم صرفه لمخابز إنتاج الخبز المدعم سليم وآمن تماماً، ومطابق لمواصفات الجودة المنصوص عليها، مُشددةً على شن حملات رقابة دورية على جميع المخابز لضبط أى تلاعب، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى سياق متصل أكدت وزارة التموين توافر مخزون إستراتيجى من القمح المُخصص لإنتاج الدقيق يكفى حاجة المستهلكين لمدة تتجاوز 4 أشهر، حيث يتم صرف حصة الدقيق المخصصة لإنتاج الخبز المدعم وتوريده للمخابز على مستوى الجمهورية بشكل منتظم، مع تشكيل لجان دورية للمرور على المخابز للتأكد من جودة إنتاج الخبز ومطابقتها للمواصفات القياسية والأوزان المقررة.