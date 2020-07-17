شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى الامتناع عن توفير حصص مياه الرى اللازمة للزراعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى للحكومة أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن امتناع الحكومة عن توفير حصص مياه الرى اللازمة للزراعات خلال الموسم الحالى، تواصل المركز مع وزارة الموارد المائية والرى، والتى نفت تلك الأنباء، مُوضحةً التزام الحكومة بتوفير كل الاحتياجات المائية اللازمة لري الزراعات الحالية، مع ضمان توزيعها بكفاءة طبقاً للخطة الموضوعة، مُشددةً على حرص الدولة على تطبيق منظومة الرى الحديث، وذلك بهدف ترشيد استخدام المياه فى الزراعة، وزيادة الإنتاجية الزراعية.

وفى إطار حرص الدولة على توفير المياه لكل المنتفعين بالقطاع الزراعى، فقد تم تشكيل لجان مرور ومتابعة يومية لضمان توفير المياه والوقوف على حالة الترع والمصارف والمحطات بكافة المحافظات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حال رصد أى مخالفات أو تعديات على تلك الموارد المائية، حيث إنه لم يتم ورود أى شكاوى تذكر، وذلك على الرغم من أن هذا موسم أقصى الاحتياجات المائية.