شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تنفى توقف العمل بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن توقف العمل بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية الحرجة بسبب أزمة فيروس كورونا، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف العمل بمبادرة القضاء على قوائم الانتظار، مُوضحةً استمرار إجراء العمليات الجراحية بكافة المستشفيات ضمن المبادرة الرئاسية، حيث بلغ إجمالي الجراحات التي تم إجراؤها حتى 15 يوليو الجارى، نحو 461 ألفاً و131 جراحة على مستوى 11 تخصصاً جراحياً دقيقاً، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونفت الوزارة أيضا ما تردد من أنباء بشأن إجراء جلسات الغسيل الكلوي لمصابي كورونا مع المرضى الآخرين بالمستشفيات الحكومية، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجراء جلسات الغسيل الكلوي لمصابي كورونا مع المرضى الآخرين بالمستشفيات الحكومية، موضحةً أن كافة المستشفيات الحكومية قامت بتخصيص وحدات للغسيل الكلوي منفصلة لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، تضم ماكينة غسيل، ومحطة مياه منفصلتين عن الوحدة المخصصة لغير المصابين بالفيروس، وذلك فى إطار حرص الدولة على الحد من انتشار فيروس كورونا.