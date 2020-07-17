شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تفند شائعة الامتناع عن صرف حوافز المعلمين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة التربية والتعليم ما تردد من أنباء عن امتناعها صرف حوافز المعلمين، مُؤكدةً أنه لا صحة لامتناع الوزارة عن صرف الحوافز الخاصة بالمعلمين.
وأوضحت فى تقرير رصد الشائعات للحكومة انتظام صرف كل الاستحقاقات المالية الخاصة بالمعلمين والموجهين، بما فى ذلك الحوافز طبقاً للقواعد والقوانين المطبقة فى هذا الشأن، وذلك فى إطار حرص الوزارة على الحفاظ على حقوق ومصالح جميع العاملين بالمنظومة التعليمية.
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