شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تنفى توزيع أدوية بالمجان على المواطنين داخل محطات المترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن توجيه فرق طبية لتوزيع أدوية بالمجان على المواطنين داخل محطات المترو، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، التى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوجيه الوزارة أى فرق تابعة لها لتوزيع أدوية على المواطنين مجاناً داخل محطات المترو، مُوضحةً أن تلك الفرق لا علاقة للوزارة بها نهائياً، وأنه لا يتم صرف أو توزيع أي أدوية إلا من خلال الأماكن المخصصة لذلك سواء الصيدليات أو المستشفيات، وتحت إشراف طبي، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.

وفي سياق متصل، تتم متابعة موقف توافر المستلزمات الوقائية والطبية بكافة المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى توافر الأدوية بشكل مستمر وكافِ، وضمان توفير مخزون استراتيجي من المستلزمات الطبية بشكل دوري، كما تم فتح كل العيادات الخارجية بجميع المستشفيات بمحافظات الجمهورية، والوحدات الصحية والمراكز الطبية لمتابعة الحالة الصحية للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة بشكل آمن مع اتخاذ الإجراءات الوقائية الاحترازية، فضلاً عن إجراء الفحوصات وصرف الأدوية اللازمة لهم، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة المواطنين، وتقديم أفضل خدمة طبية لجميع المرضى.