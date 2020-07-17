شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توافق على زيادة مكافأة العاملين بامتحانات الثانوية العامة والدبلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على زيادة معدلات صرف أيام المكافآة الخاصة بالمنتدبين بلجان السير ورؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بامتحانات الثانوية العامة 2020 والدبلومات الفنية 2020.

وأكدت الوزارة أن زيادة المكافأة تسرى على رؤساء ووكلاء الأقسام والحجرات بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة للامتحانات، حيث وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم تعليمات إلى الإدارة العامة للامتحانات لإخطار كافة الجهات المعنية لمراعاة تنفيذ موافقة الوزير عند تحرير استمارات الصرف قبل اعتمادها من الادارة العامة للامتحانات.

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وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جدول امتحانات الثانوية العامة المعدل، دفعة العام الدراسى الجارى، 2019،2020 بعد خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل.



