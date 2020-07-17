شكرا لقرائتكم خبر عن خطة تنشيط الصادرات الزراعية لـ6.75 مليون طن عام 2021/20.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمنت خطة التنمية لعام 2021/20 رؤية واستراتيجية بشأن تنشيط الصادرات الزراعية، وذلك من خلال التوسع فى فتح أسواق جديدة، ووضع خطة لزيادة الصادرات عن العام الماضى بما يقرب من 2.7%، خاصة فى الحاصلات البستانية.

وفيما يلى نستعرض الخطة المستهدفة لتنشيط الصادرات الزراعية:

تستهدف الخطة زيادة صادرات المنتجات الزراعية من 5.58 مليون طن عام 2019/18 إلى 6.75 مليون طن عام 2021/20 بحيث ترتفع قيمة الصادرات من 2.48 مليار دولار متوقع عام 2020/19 إلى نحو 2.7-2.6مليار دولار، بنسبة نمو تتراوح بين 5% و 10% كما سبق الذكر، والتوسع بصفة خاصة في زراعة المحاصيل ذات الـميزة التصديرية التالية:

- الحاصلات البستانية، حيث تصل نسب الاكتفاء الذاتي إلي 105 %في حالة الخضراوات "الكوسة والفلفل والفاصوليا" الطازجة وإلى 140% فى حالة الـ موالح.

- زراعات الزيتون، بالتوسع في المساحة المنزرعة بنحو 40 ألف فدان استكمال زراعة 100 مليون شجرة.

- أصناف النخيل المطلوبة في الأسواق الخارجية، مثل البارحي والـ مجدول.

Advertisements

- إدخال محاصيل جديدة ذات ميزة تصديرية، مثل الكينوا و الكاسافا في المشروع القومي لاستصلاح 1.5مليون فدان.

بالإضافة إلي:

أ- فتح أسواق غير تقليدية لتصدير العنب والموالح والثوم الى دول جنوب شرق آسيا وإلى كندا وبعض دول أمريكا اللاتينية، وإيجاد منافذ للمنتجات الـمصرية في الأسواق الأفريقية.

ب- التوسع في الزراعات العضوية صديقة البيئة.

ج- التوسع في إقامة الصوب الزراعية على غرار مشروع 100 ألف صوبة زراعية

في مجال تعميق التصنيع الزراعي:

تستهدف الخطة نشر التصنيع الريفي لتعظيم استفادة المناطق الريفية من القيمة الـمضافة، وذلك من خلال إقامة مجمعات زراعية صناعية خدمية متكاملة على مساحة 400 ألف فدان في مناطق امتداد الداخلة وجنوب شرق الـمنخفض، وغرب الـمنيا، والفرافرة وتوشكى وكوم أمبو والـمراشدة، وتضم الأنشطة المقترحة محطات الفرز والتعبئة، ومصانع حفظ الـمنتجات، و استخلاص الزيوت، وتصنيع الزيوت والنشا والعصائر والعجائن، وتصنيع العبوات، وتصنيع المخلفات الزراعية والأعلاف.