تنفيذ 47 ألف حكم قضائي وضبط 40 قطعة سلاح ناري خلال يوم بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. وأثمرت جهود الحملات الأمنية خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط " 40 قطعة سلاح ناري، 66 قضية مخدرات وتنفيذ 47433 حكم قضائى متنوع". جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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