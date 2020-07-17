الحكم سنة حبسًا ضد الفنان محمد رمضان في سب وقذف الطيار "أبواليسر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:
قضت محكمة جنح الدقي، بحبس الفنان محمد رمضان سنة، وكفالة 10 آلاف جنيه، وغرامة 20 ألف جنيه؛ في اتهامه بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسيء إلى الطيار أشرف أبواليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف".
كان المحامي مجدي حلمي، أقام دعوى ضد الفنان محمد رمضان؛ لنشره فيديوهات مستغلاً شبكة الإنترنت بطريقة تؤدي إلى توجيه الجمهور والرأي العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبواليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف المليون، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.
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