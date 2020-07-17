الحكومة تنفي توقف العمل بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تردد على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن توقف العمل بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية الحرجة بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، إنه تم التواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف العمل بمبادرة القضاء على قوائم الانتظار.

Advertisements

وأوضحت الصحة، استمرار إجراء العمليات الجراحية بكافة المستشفيات ضمن المبادرة الرئاسية، حيث بلغ إجمالي الجراحات التي تم إجراؤها حتى 15 يوليو الجاري، نحو 461 ألفاً و131 جراحة على مستوى 11 تخصصاً جراحياً دقيقاً، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وساهمت تلك المبادرة في تقليل مدة الانتظار لإجراء العملية الجراحية لمدة لا تزيد عن 14 يوماً بنسبة 80% من الحالات، كما أن هناك خطة يتم تنفيذها لتوفير ممرات آمنة للمستشفيات التي بها أماكن لفرز وعزل مصابي كورونا، وكذلك تم تخصيص الخط الساخن لمبادرة القضاء على قوائم الانتظار 15300؛ لمتابعة أي شكاوى متعلقة بعدم تنفيذ الإجراءات، أو تحصيل أي أموال من المريض، على أن يتم استرداد الأموال للمريض ومحاسبة المسؤول عن عملية التحصيل.

وناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).