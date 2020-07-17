شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مرشحين جدد لـ«فردى الشيوخ» في البحيرة والعدد يرتفع لـ36 (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم 10 مرشحين جدد بأوراقهم إلى اللجنة المشرفة على الإنتخابات في البحيرة برئاسة المستشار صادق بلال رئيس محكمة دمنهور الإبتدائية، رئيس اللجنة المشرفة على الإنتخابات، للترشح على المقاعد الفردية بمجلس الشيوخ في محافظة البحيرة، ليرتفع عدد المتقدمين للترشح على المقاعد الفردية إلى 36 مرشحًا يتنافسون على 7 مقاعد.

والمتقدمون للترشح اليوم هم: نهلة عبدالونيس عبدالزين قاسم، وياسر توفيق عبدالحميد القلتاوى، وعمر عيسوى عبدالرؤوف عرفات، ومحمد ربيع شعبان الحناوى، ونبيلة على عطية عوض، وهدى على عطية سلامة، مهندسة مدنية، ومحمد ابراهيم على الجندى، ومها عبدالمنعم على حسن التحفة، وماهر رجب إبراهيم الحنش، ومدحت يحيى على غازى.

وتقدم خلال الأيام الماضية 26 مرشحًا يمثلون منهم 7 مرشحى عن حزب مستقبل وطن: الدكتور عيد على مهدى بلبع، وأحمد محمد عبدالرحمن قرقورة، وعادل حسن ابو الفتح الطنيخى، ومحمد حميدة على البنا، ومحمد سعد زكى الشلمة، وأمين جابر محمود الصيرفى، والسيد سيد احمد محمود القفاص، كما تقدم 4 مرشحين عن حزب النور وهم: عبدالرسول عبدالهادى عبدالرسول طبلية، وأشرف محمود محارب إدريس، وإسلام أحمد على حامد على المغربى، ومحمود محمد طه على غلاب، كما تقدم جلال سعد حسن حسن، عن حزب الريادة، وشعبان جلال شعبان قطب، عن حزب حزب حماة الوطن، وعمر رمضان هيبة، عن حزب المصريين، وحازم توفيق محمد حسن، عن حزب مصر المستقبل، ومحمد كمال أمين خليل، عن حزب الوفد.

وتقدم 10 مرشحين محتملين لخوض الانتخابات مستقلين وهم: عصام السيد على محمود الصعيدى، وتهانى عبدالعظيم عبدالله الشيخ، وأشرف بشير فتح الله عبدالمجيد، ومحمد محمد عفيفى عوض وماجدة حسن عبدالهادى جلاله، ورجب محمد محمود على دراز، وياسمين فكرى سامى زنباع، وسامى صبحى عبدالحميد فرحات، ومصطفى كامل حسن سلمان، ومنشاوى غانم محمد جابر، وعمر رمضان هيبة.

المستشار صادق بلال، رئيس محكمة دمنهور الإبتدائية