شكرا لقرائتكم خبر عن لا شكاوي في امتحانات نهاية العام بجامعة العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة العريش أنه لا شكاوي في امتحان نهاية العام بالصفوف النهائية بمختلف كليات الجامعة، حيث تجري الامتحانات وسط إجراءات مشددة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور حبش النادي، رئيس الجامعة، أنه يتم تعقيم مدرجات وأماكن الامتحانات، وتوفير الكمامات الواقية وقفازات اليد والمعقمات للطلاب وأعضاء هيئة التمريض.

أشار النادي إلى حفظ كراسات الإجابات في أكياس وتعقيمها ووضعها في حجرة العزل لمدة ٤٨ ساعة بعدها يتم تصحيحها مع كافة الاحترازات من فيروس كورونا المستجد.

بدوره اكد الدكتور صالح محمد صالح، عميد كلية التجارة أنه حضر الامتحان ٢٢٧ طالبا من أصل ٢٢٨ طالبا بعد قبول عذر من طالب واحد فقط لظروفه الخاصة.