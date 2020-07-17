شكرا لقرائتكم خبر عن «العمدة»: «من أجل مصر» تحالف انتخابي وليس سياسي لانتخابات الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد حسام العمدة، أمين حزب مستقبل وطن، ومنسق ائتلاف الأحزاب المنضمة لقائمة التحالف، أن مستقبل وطن، سعى إلى تشكيل قائمة انتخابية تجمع كل الرموز الوطنية وتعبر عن كل الاتجاهات، مشيرا إلى أنه تم فتح الباب لكل الأحزاب للانضمام إلى تلك القائمة، وأن الحزب فتح أُطر الحوار مع كافة الأحزاب واستضاف رؤساء الأحزاب للاتفاق على عددمن المبادئ الأساسية، وقد توافق أحزاب كبيرة منها الشعب الجمهوري.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ القادمة يوم الأحد والاثنين، 9 و10 أغسطس 2020، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وتُجرى الانتخابات للمصريين بالداخل، من التاسعة صباحا، الثلاثاء والأربعاء، 11 و12 أغسطس 2020.

وتعلن النتيجة العامة، الأربعاء 19 أغسطس،و تُجرى الإعادة للمصريين بالخارج، 6 و7 سبتمبر، والإعادة للمصريين بالداخل، 8 و9 سبتمبر، ُوتعلن النتائج النهائية في موعد أقصاه، الأربعاء 16 سبتمبر.وقال العمدة ان الانتخابات لمجلس الشيوخ، خطوة جيدة لإنجاز خارطة الطريق.

وقال العمدة إن قائمة بنى سويف التي تم الاستقرار عليها لانتخابات مجلس الشيوخ، ضمت نادر يوسف نسيم، رئيس مجلس أمناء المعهد العالي للعلوم الادارية وجامعة اللوتس تحت التاسيس، والدكتورة حنان سليمان، عميدة كلية العلوم، وأحمد أبوهشيمة رجل الأعمال المعروف ونائب حزب الشعب الجمهورى، كما أن مرشحى الفردى لحزب مستقبل وطن وهم احمد محيسن مبارك، نائب رئيس الغرفة التجارية ورئيس الجمعية الخيرية، ومحمد على عبدالفضيل، رجل أعمال ونبيل ثروت حميدة، نقيب المحامين بمركز ناصر .

وأضاف أن حزب مستقبل وطن استعد جيدا ومنذ فترة طويلة للاستحقاقات الانتخابية القادمة، وذلك من خلال تشكيلات امتدت لكل قرية في بنى سويف، قائلا: «مفيش قرية أو شياخة في بنى سويف لا يوجد بها تشكيل لمستقبل وطن»، وتابع: «الاستعداد تم أولا بتدريب الكوادر الشبابية بحقوق وواجبات النائب البرلمانى والالتزامات الحزبية».

وأوضح «العمدة» إلى أن القائمة التي سعى الحزب إلى تشكيلها ستكون تحالفا انتخابيا وليس سياسيا، بمعنى أن هذا التحالف ينتهى بانتهاء الانتخابات، وسيكون لكل حزب له الحرية داخل برلمان الشيوخ، وفكرة وجود الائتلاف معناها أنه لا يوجد حزبا قادرا على قيادة الأغلبية داخل المجلسين أو حزب داخل كل مجلس، والجهد الذي بذله حزب مستقبل وطن يؤهله أن يكون حزبا للأغلبية،

وقال «العمدة» اننا مارسنا سياسية نظيفة وننافس بشرف ومرشحينا سيكونوا هدية للشعب السويفى ،واختارنا المرشحين بحزب مستقبل وطن على اسس ومعايير تم التوافق عليها من جانب اعضائنا الذين وصلوا بالالاف في جميع انحاء الدوائر الانتخابية

من جانب اخر واصلت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ في محافظة بني سويف، برئاسة المستشار عبدالرحمن مرزوق، رئيس محكمة بني سويف الابتدائية، ولليوم الخامس على التوالي تلقي أوراق المرشحين المحتملين، والذين وصلوا إلى ٢٠ مرشحا حتى اليوم الخميس

وتقدم للترشح على مقاعد الفردي كلا من: محمد على عبدالفضيل، وأحمد محسن مبارك، نبيل حميدة عبدالخالق، وائل وسية، ومحمد عبدالظاهر، أحمد سرور سليمان، ابو الخير ابو الخير حسن، وائل سيد قرني، وسعاد جابر، أحمد عبدالناصر، شعبان عبدالعليم، حسن عثمان، حياة سيد مكي.

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كما تقدم كلا من: أحمد سيد على على حجازي، وعلي محمود سيد عويس، وعادل أبوالوفا سنجر، وياسر سيد عباس، ومحمد على حسن، وحسني صادق، واللواء مصطفي محمد عبدالرحيم.

وخصص لمحافظة بني سويف ٣ مقاعد على النظام الفردي على دائرة واحدة من الواسطى شمالا إلى الفشن جنوبا.

فيما تواصل مديرية الشؤون الصحية في بني سويف، الكشوف الطبية لطالبي الترشح في مستشفى بنى سويف التخصصى وناصر العام، والتي تتضمن إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة لبيان خلو المرشح من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفى لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات، وذلك من خلال التحليل بالمعمل المشترك التابع للمديرية، وبالتنسيق مع المجلس الطبي ( القومسيون )، ومستشفى الصحة النفسية بالمحافظة.