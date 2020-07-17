شكرا لقرائتكم خبر عن «اللواء» مديرًا تنفيذيًا لسوق الجملة المطور بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قرارًا بتكليف محمد عيد اللواء، مساعد رئيس مدينة بئر العبد، مديرًا تنفيذيًا لسوق الجملة المطور بالعريش.

وأكد المحافظ أن سوق الجملة من المشروعات القومية التي نفذتها الدولة في مدينة العريش، ويعد نقله نوعية في المحافظة، وتم تصميمه ليكون على أحدث طراز، حيث تم تجهيزه بمختلف الإمكانات الحديثة ووسائل الأمان المتطورة، ومختلف الخدمات المتنوعة.

بدوره أكد محمد عيد اللواء المدير التنفيذي للسوق، أن السوق يقع على قطعة أرض بمساحة 60 ألف متر مسطح «14 فدان» بأبعاد 400 * 150 متر، وذلك بمنطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش على الطريق الدولي «العريش/ القنطرة شرق»..مشيرًا إلى استلام المنشآت الداخلية كاملة التشطيب بجانب المرافق الداخلية، بجانب استلام المرافق الخارجية للمشروع سواء شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي خلال أيام.

أضاف اللواء، أن السوق يضم 19 صالة منها «12 صالة لبيع الخضار والفاكهة، و2 صالة لبيع الأسماك، وصالة للدواجن،وصالة لبيع اللحوم والجبن ومصنعات اللحوم وصالة للمزادات، بجانب عدد 12 محلات فوارغ، 6 محلات خدمة، 8 ثلاجات تبريد وتجميد، مطعم وكافتيريا، مصنع ثلج.

كما أن السوق يضم أيضًا عددًا من مكاتب الخدمات الحكومية منها مكتب شهر عقاري، مكتب تأمينات، مكتب تموين، بجانب مبني خدمات إداري، وبنك، شبكة مرافق، مسجد، بوابة رئيسية، نقطة شرطة، نقطة دفاع مدني وإطفاء، نقطة إسعاف، نقطة أمن إداري، ساحتي انتظار للسيارات وخزان مياه سعة ألف متر مكعب، أسوار خارجية.

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