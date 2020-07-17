16 مليون جنيه.. «الوطنية للإعلام» تسلم مكافآت نهاية الخدمة للمحالين على المعاش

شكرا لقرائتكم خبر عن 16 مليون جنيه.. «الوطنية للإعلام» تسلم مكافآت نهاية الخدمة للمحالين على المعاش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام أنه يجري تسليم الشيكات الخاصة بمستحقات نهاية الخدمة للعاملين المحالين على المعاش في شهر يوليو 2018.
كما يجري بحسب بيان، الخميس، تسليم شيكات صرف مقابل الإجازات الاعتيادية بحكم المحكمة الصادرة في ديسمبر 2019 حتى الخامس من مارس.
جدير بالذكر أن تكلفة صرف هذه المستحقات بلغ ما يزيد على 16 مليون جنيه جرى توفيرها من خلال الموارد الذاتية للهيئة.
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