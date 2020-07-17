شكرا لقرائتكم خبر عن 16 مليون جنيه.. «الوطنية للإعلام» تسلم مكافآت نهاية الخدمة للمحالين على المعاش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام أنه يجري تسليم الشيكات الخاصة بمستحقات نهاية الخدمة للعاملين المحالين على المعاش في شهر يوليو 2018.

كما يجري بحسب بيان، الخميس، تسليم شيكات صرف مقابل الإجازات الاعتيادية بحكم المحكمة الصادرة في ديسمبر 2019 حتى الخامس من مارس.

جدير بالذكر أن تكلفة صرف هذه المستحقات بلغ ما يزيد على 16 مليون جنيه جرى توفيرها من خلال الموارد الذاتية للهيئة.