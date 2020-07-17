شكرا لقرائتكم خبر عن أمن المنوفية يضبط المسجل خطر المتسبب فى إصابة رئيس مباحث منوف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكنت مباحث المنوفية من إلقاء القبض على المسجل خطر الذي تسبب في إصابة رئيس مباحث منوف الرائد خالد مكاوي أثناء مطاردته له.
وأكد مصدر أمني بمديرية أمن المنوفية أن الحالة الصحية لرئيس مباحث منوف مستقرة وأن الإصابة بسيطة، مؤكدا أن الإصابة حدثت أثناء مطاردته لأحد العناصر الإجرامية.
وأصيب الرائد خالد مكاوي رئيس مباحث مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، بطلق خرطوش في القدم، أثناء اشتباكه مع أحد المسجلين خطر، وتم نقله لأحد المستشفيات بمنوف.
تلقى اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد بإصابة الرائد خالد مكاوي رئيس مباحث مركز شرطة منوف، أثناء مطاردته مع أحد المسجلين في دائرة المركز .
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