شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم مائل للحرارة وشبورة بالقاهرة والعظمى 34 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية شبورة مائية صباحا، وطقس معتدل والرياح نشطة.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح نشطة .

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

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وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة بالقاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 درجات، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 23 درجات، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.

وشهد أمس الخميس، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، وشبورة مائية صباحا، فيما شهدت السواحل الشمالية شبورة مائية صباحا، و طقس معتدل والرياح معتدلة.

كما شهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة .