166 فندقا بالبحر الأحمر جاهزون لاستقبال السياح بعد استلام الشهادات الصحية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بمحافظة البحر الأحمر، أنه تم تسليم 166 فندقا سياحيا بمدن المحافظة المختلفة شهادات الصحة والسلامة، وذلك بعد ايفاد لجان مشكلة من وزارة السياحة والصحة وعضو من غرفة المنشآت السياحية للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية التي أكدت عليها وزارة السياحة والآثار .
وأكد المصدر فى تصريح خاص، أن من بين تلك الفنادق التى تسلمت شهادة الصحة والسلامة، الخاصة بالسماح للفنادق لاستقبال نزلاء 18 فندقا بمنطقة الجونة شمال الغردقة، و89 فندقا في نطاق مدينة الغردقة، و28 فندقا بمدينة مرسي علم جنوب البحر الأحمر .
كما تم تسليم قرابة 39 فندقا سياحيا بنطاق مدينة سفاجا شهادة السلامة والصحة بعد معاينتها من قبل اللجان المختصة، و8 فنادق بمدينة القصير بالبحر الأحمر، مؤكدا على أن اللجان مستمرة في معاينة الفنادق المختلفة التي تقدمت بطلبات لاستلام شهادة الصحة والسلامة.
كان مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر أعلن من قبل على الموافقة علي تشغيل 30 مطعما وكافتيريا سياحي بالمحافظة وذلك طبقا للضوابط والاشتراطات التي اقرها مجلس الوزراء، مؤكدا علي أنه سيتم ايفاد لجان للتاكد من تطبيق الضوابط والاشتراطات بها بشكل دوري تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار.
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