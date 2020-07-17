شكرا لقرائتكم خبر عن ثانى الأسواق الأوروبية المصدرة للسياحة لمصر.. تعرف على أهمية زيارة العنانى لأوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى عددا من اللقاءات الهامة اليوم مع المسئولين السياحيين فى العاصمة الأوكرانية كييف، لعرض الإجراءات الاحترازية التى تطبقها مصر فى فنادقها للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والإمكانيات التى تحظى بها مصر سياحيا، وذلك بهدف تنشيط السياحة بين البلدين.

ويأتى ذلك فى إطار زيارة رسمية لوزير السياحة تستمر لمدة 48 ساعة لكل من أوكرانيا وبيلا روسيا، والتى تعد الأولى من نوعها خارج البلاد منذ أزمة انتشار فيروس كورونا، وتستهدف تنشيط الحركة السياحية لمصر، فى ظل استئناف السياحة الدولية فى الأول من يوليو لثلاث محافظات. ويجرى الوزير عددا من اللقاءات الرسمية مع المسئولين فى كلا البلدين لبحث تنشيط السياحة، كما يلتقى عددا من منظمى الرحلات ويجرى لقاءات إعلامية مختلفة.

وتعد أوكرانيا من أولى الأسواق السياحية التى توافدت على المقاصد المصرية فور استئناف حركة السياحة، حيث استقبلت مدينتي شرم الشيخ والغردقة 56 رحلة طيران قادمة من مدن كييف وزاببوريزهيا ولافيف وخاركيف بدولة أوكرانيا، ومن مدينة منسك بدولة بيلاروسيا، ومن مدينة زيورخ بسويسرا، ومن مدينة بودابست بالمجر، حيث بلغ عدد السائحين القادمين للمدينتين ما يقرب من 10000 سائح.

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ويحتل السوق الأوكرانى المرتبة الثانية من حيث الأعداد فى الاسواق الاوربية المصدرة للسياحة لمصر بعد ألمانيا، وسجلت اوكرانيا عام 2018 مليونا و174 ألفا و234 سائحا، وفى الفترة من يناير إلى يونيو 2019 بلغ إجمالى عدد السائحين الوافدين حوالى 6.1 مليون سائح مقابل 5 مليون سائح فى العام السابق، بمعدل زيادة 20.5% وتصدرت ألمانيا قائمة الدول العشر الأولى ثم أوكرانيا.

واستمرارا لتوافد الرحلات السياحية الخارجية إلي مصر منذ استئناف حركة السياحة اعتبارا من الأول من يوليو الجارى، استقبلت الثلاثاء مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، ومدينة الغردقة بالبحر الأحمر 3 رحلات طيران قادمة من دولتي أوكرانيا وبيلاروسيا علي متنها 587 سائحا.

واستقبل مطار شرم الشيخ الدولى رحلة طيران قادمة من العاصمة الأوكرانية كييف على متنها 193 سائحا، كما استقبل مطار الغردقة الدولي رحلتين طيران، إحداهما قادمة من كييف على متنها 205 سائحين، والأخرى قادمة من العاصمة البيلاروسية منسك علي متنها 189 سائحا. وكانت قد استقبلت أمس مدينتي شرم الشيخ والغردقة 6 رحلات طيران قادمة من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا علي متنها 987 سائحا.