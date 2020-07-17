شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى "الشوبك" بالبدرشين يطالبون بمنع المزلقنات العشوائية وتحسين الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب أهالى قرية الشوبك بمركز ومدينة البدرشين بمحافظة الجيزة، ببناء سور يفصل بين السكة الحديد والأهالى ويمنع العبور العشوائى ويحافظ على أرواح المواطنين خاصة الأطفال المعرضين للخطر، وذلك بعد هدم عدد كبير من المحال بمسار السكة الحديد والتى كانت متعدية على أملاك الدولة.

وأكد الأهالى أنه على الرغم من احتفال المحافظة سنويا بالعيد القومى لها بقرية الشوبك إلا أن القرية تفتقد للخدمات وليس بها صرف صحى أو مياه نقية، ولم يتم رصف شوارعها، بالإضافة إلى عدم وجود خدمات صحية مطالبين المحافظ بوضع خطة للنهوض بالخدمات بالقرية.

وفى السياق شهدت شوارع قرى ومدينة البدرشين بمحافظة الجيزة، انتشارا للقمامة ما يتسبب فى انتشار الأمراض خاصة مع الظروف التى تشهدها مصر والعالم فى ظل أزمة فيروس كورونا، والتى تستدعى زيادة أعمال النظافة والتعقيم ، وهو ما سبب مشكلة لسكان وأهالى قرى البدرشين.

وشكى أهالى مركز ومدينة البدرشين من انتشار للقمامة وتراكمها بمحيط مدرسة البدرشين الإعدادية بنات "الشهيد عاطف الاسلامبولى"، والذى ظهرت بالتزامن مع أداء طلبة الثانوية العامة لامتحانات نهاية العام أمس الثلاثاء.

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كما تراكمت القمامة لتصنع تلالا تغلق شوارع قرية الشوبك الغربى بالبدرشين، حيث طالب الأهالى برفع القمامة والاهتمام بمنظومة النظافة، خاصة وأنه يتم تحصيل رسوم لجمع القمامة من المنازل، بالإضافة إلى توجيه حملات رفع المخلفات بمداخل القرى فقط وعدم الاهتمام بالشوارع الداخلية.

وطالب أهالى البدرشين بتكثيف حملات النظافة من الوحدات المحلية بالتزامن مع فرض غرامات على من يلقى فى الشوارع والطرق العامة، خاصة مع جائحة كورونا التى تستلزم الاهتمام بالنظافة وعدم ترك المخلفات التى تساعد على انتشار الأمراض والأوبئة.