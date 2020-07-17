أخبار مصر | شبورة ومائل للحرارة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر شبورة ومائل للحرارة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث تشهد البلاد استقرار في درجات الحرارة.

وأوضحت الهيئة، أن البلاد تشهد طقسًا مائلًا للحرارة، حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية الغربية.

وأشارت الهيئة، إلى أن شمال الصعيد يشهد طقسا حارا بينما يشهد جنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية طقس لطيف، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، والتي تتمثل في شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يظل جنوب البلاد تحت تأثير منخفض الهند الموسمي.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 31

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 24 والعظمى 30

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 23 والعظمى 29

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 21 والعظمى 31

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 22 والعظمى 36

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 31

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 25 والعظمى 29

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة في السويس الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة في العريش الصغرى 23 والعظمى 31

درجات الحرارة في رفح الصغرى 22 والعظمى 30

Advertisements

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة في نخل الصغرى 18 والعظمى 34

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 29 والعظمى 35

درجات الحرارة في طابا الصغرى 28 والعظمى 34

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 18 والعظمى 33

درجات الحرارة في الطور الصغرى 23 والعظمى 35

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 39

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 27 والعظمى 39

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 28 والعظمى 36

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 24 والعظمى 37

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة في قنا الصغرى 26 والعظمى 39

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 26 والعظمى 40

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 27 والعظمى 40

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 25 والعظمى 39

درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 23 والعظمى 39

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 29 والعظمى 41

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 30 والعظمى 41

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 30 والعظمى 36

درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 29 والعظمى 36