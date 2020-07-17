شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تلتقى متعهدى جمع الأرز استعدادًا لـ«السحابة السوداء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الفرع الإقليمى لوزارة البيئة بوسط الدلتا اجتماعًا موسعًا مع المتعهدين أصحاب مواقع تجميع قش الأرز، وأعضاء لجنتى المواقع والمعدات من الفرع لمناقشة آلية العمل خلال المنظومة، من تلقى طلبات الشباب لفتح مواقع جديدة للعمل بمجال مشروع جمع وكبس وفرم قش الأرز وبيعه كسماد عضوى، وذلك استعدادًا لموسم السحابة السوداء 2020.

ناقش الاجتماع تأجير المعدات التى تقدمها وزارة البيئة بإيجار رمزى للشباب من أصحاب المواقع كدعم لهؤلاء الشباب، وتلقى الفرع 52 طلبًا لفتح مواقع جديدة، منها 14 بمحافظة الغربية، و38 فى كفرالشيخ، وجارٍ دراسة هذه الطلبات ومعاينة هذه المواقع وفقًا للاشتراطات المنظمة لهذا الشأن، وأيضًا التنسيق والتعاون مع مديريات الزراعة بالمحافظات لاختيار مواقع مناسبة قريبة من المساحات المنزرعة بالأرز.

فى سياق متصل، تمت الاستجابة لشكوى مواطنى قرية محلة روح بمدينة طنطا عن التضرر من إحدى الورش بالقرية، حيث تم تشكيل لجنة من التفتيش البيئى ومعمل الفرع الإقليمى بوسط الدلتا والتوجه إلى المنشأة محل الشكوى وتم عمل القياسات اللازمة، وذلك للتأكد من عدم وجود أى ملوثات ناتجة عن العملية الصناعية بهذه المنشأة، وأنها ملتزمة بيئيًا بجميع الأوضاع البيئية ومتوافقة مع الاشتراطات والقوانين البيئية.

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وجهت بضرورة متابعة شكاوى المواطنين الواردة للوزارة والأفرع الإقليمية والعمل على إزالتها والانتهاء من أسباب الشكوى، وتشديد الرقابة والتفتيش على المصانع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال

المنشآت المخالفة.