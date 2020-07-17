شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» : طقس الجمعة مائل للحرارة رطب.. والعظمى 34 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتوقع خبراء الأرصاد الجوية اليوم الجمعة طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد، والطقس ليلاً لطيف على معظم الأنحاء معتدل على شمال وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة الكبرى، نشطة على السواحل الشمالية، وعلى مناطق من جنوب سيناء وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر .

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمى .

Advertisements

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 80 – 35 )، السواحل الشمالية ( 86 – 45 )، شمال الصعيد ( 65– 25 )، وجنوب الصعيد ( 35 – 18 ) .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «34 – 24»، الإسكندرية «31 – 25»، قنا «39- 26»، الأقصر «40– 26»، أسوان «40 – 27» .