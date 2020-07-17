شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: لن يتم فتح المساجد اليوم لصلاة الجمعة..وتؤكد: تصلى ظهرا فى المنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شددت وزارة الأوقاف على أنه لن يتم فتح المساجد أمام المصلين لأداء صلاة الجمعة اليوم، حيث لم تتخذ قرارا بعد بإعادة فتح المساجد أمام المصلين لأداء صلاة الجمعة، مؤكدة أن صلاة الجمعة تصلى ظهرا فى المنازل.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجمعة فى مسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها، وفقا لما حددته وزارة الأوقاف مسبقاً، حيث ينقل التليفزيون المصرى اليوم، شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة بعدد محدود من المصلين، وبالضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة فى نقل صلاة الجمعة على مدار الأسابيع الماضية.

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وكان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، كلف الدكتور أسامة فخري الجندي بأداء خطبة الجمعة اليوم، التي ستقام بعدد محدود من المصلين بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) فقط.

وأكدت وزارة الأوقاف أن خطبة الجمعة ستكون بذات ضوابط إقامة الجمعة في الأسابيع الماضية ، مع رفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرًا بالمنازل أو الرحال عدا الجمعة المقامة بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة.