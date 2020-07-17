شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الدعاء الذى يقوله المضحى عند ذبح أضحيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية الدعاء الذى يقوله المضحى عند ذبح أُضْحِيَّته. واستعان المركز بالحديث الشريف:"عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: ذَبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مُوجَأَيْنِ -أي خصيَّيْن-، فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ: «إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ بِاسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ ذَبَحَ» أخرجه أبو داود في سننه والحديث صحيح بشواهده".

حوالى 15 يوما باتت تفصلنا عن موعد عيد الأضحى المبارك، حيث كشفت الحسابات الفلكية، أن عدة شهر ذو القعدة 30 يوما، ليكون يوم الثلاثاء 21 يوليو هو آخر أيام شهر ذو القعدة. وينشر ”الخليج 365” لقرائه كواليس ميلاد هلال ذو الحجة، وموعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى، كما يلى: - هلال شهر ذو الحجة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعـة والدقيقة 33 مساءً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الإثنين المقبل. - ذلك طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. - يوم الإثنين المقبل 29 من ذي القعــــدة 1441هـ الموافق 20/7/2020م هو يوم الرؤية. - الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) في مدينة القاهرة. - الهلال الجديد لن يكون قد ولد أيضا في الغالبية العظمى من العواصم والمدن العربية والإسلامية. - يلاحظ وجود فترة زمنية لمكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس في ذلك اليوم (يوم الرؤية). Advertisements - ذلك بالرغم من حدوث الاقتران بعد غروب الشمس في معظم العواصم والمدن العربية والإسلامية. -هذه من الحالات الشاذة التي نستمر فى دراستها لتفسيرها. - بذلك يكون يوم الثلاثاء 21/7/2020م فلكياً هو المتمم لشهـر ذي القعــــدة 1441هـ. - تكون غرة شهر ذو الحجة 1441هـ يوم الأربعاء 22/7/2020م. تكون وقفة عرفات لعام 1441هـ فلكياً يوم الخميس 30/7/2020م. - يكون عيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ يوم الجمعـة 31/7/2020م. تستعد دار الإفتاء بالتنسيق مع المعهد القومى للبحوث الفلكية، وهيئة المساحة لاستطلاع الهلال يوم الإثنين المقبل.

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