شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مديرية التعليم يترأس اجتماع المجلس الاستشاري للتربية الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، اجتماع المجلس الإستشاري للتربية الخاصة، وذلك بحضور كلا من ممدوح الشربيني مدير عام التعليم الفنى، محمد محمود مدير الشؤون القانونية، عزه كمال مدير إدارة التربية الخاصة.

وأكد رضوان أن المجلس قام بمناقشة عدد من الموضوعات من بينها التنسيق مع مدير مديرية الصحة لتوفير طبيب للمرور أسبوعيا على مدارس التربية الخاصة بالعريش، والتنسيق مع مدير التأمين الصحي بالعريش على توفير أخصائية نفسية لعمل المقاييس الخاصة بقبول طلبة الدمج والتربية الخاصة وتوفير زائرات صحية في مدارس التربية الخاصة «فكرى- سمعى – بصرى».

كما تم مناقشة تنفيذ مبادرة عرفنى بنفسك لطلبة التربية الخاصة وتكريم العشر الأوائل الفائزين، بجانب استقلالية كل مدرسة تربية خاصة بالعريش بمفردها إداريا وفنيا، التنسيق مع مدير إدارة التوجيه المالى والإدارى بعمل لجنة فحص وتكهين رواكد بمدارس التربية الفكرية بالعبور، و سرعة الانتهاء من تجهيز حديقة مدرسة النور للمكفوفين وإصلاح المرجيحة الموجودة بها.

وأكد رضوان على أن بداية لجان الدمج لقبول طلاب الدمج والتربية الخاصة سيكون اول سبتمبر القادم، بجانب تنفيذ مبادرة عن التعريف بالدمج التعليمى تحت مسمى«اعرفني وافهمني».