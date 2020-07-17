شكرا لقرائتكم خبر عن المعهد الفرنسي بالقاهرة يعلن فوز 5 مشروعات في مسابقة مكافحة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المعهد الفرنسي بمصر الفائزين في مسابقة المشروعات المبتكرة من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية المصرية المنخرطة في مكافحة الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لفيروس كورونا، والتي فتح الباب لها في 14 مايو الماضي.

وقال المعهد، أنه تقدّم 26 مشروعًا اختلفت طبيعة كل منهم ما بين: دعم طبي، توعية بالممارسات الحميدة في سياق المخاطر الصحية، مساعدة المجموعات الأكثر ضعفًا، حماية المرأة ضد العنف المنزلي، مواصلة التعليم، الصحة العقلية للأطفال والشباب.

واشار إلي أنه تم قبول 5 مشروعات، تميزت بقدرتها على تقديم تحسينات ملموسة للمجتمع، من خلال تخفيف وطأة الآثار السلبية للأزمة، وهي: جمعية ألوان وأوتار، لتقديمها برنامج مدرسي صيفي لـ30 طفل من الاطفال الأكثر احتياجاً بحي مساكن الزلزال، وجمعية حماية البيئة من التلوث، لتقديمها عمل ينصب على تحديد الحالات الحاملة للفيروس والمصاحبة الطبية والاجتماعية للمرضى وأسرهم، وكذلك الأطقم الطبية بمنطقة منشية ناصر.

إلي جانب المركز الفني سراي الفن، لتقديمها عمل يرتكز على دعم 100 أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً بقرى المنيا، من خلال تقديم منتجات للمساعدة الطبية وأخرى للتعقيم، بالإضافة إلى ألعاب تفاعلية لشغل أوقات الأطفال في أثناء فترة الحجر الصحي المنزلي، وجمعية رعاية مرضى السرطان بالواحات الداخلة، عن مجموع أعمال تهدف إلى الحد من انتشار الفيروس بالواحات في الوادي الجديد، وذلك من خلال إنتاج كمامات قابلة لإعادة الاستخدام بمراكز الأعمال الحرفية، وتوزيع مواد صحية وقائية، وتدريب فريق على تقديم المساعدة الطبية للسكان.

فضلا عن تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة، لإعدادها دراسة عملية حول تنظيم الأسواق الغذائية في زمن الجائحة، ونشر توصيات الدراسة وتوعية الأطراف المعنية بها.

وأكد المعهد الفرنسي أن كل مشروع سيحصل علي 10 آلاف يورو.

ووجه ستيفان روماتيه سفير فرنسا في مصر التحية لهذه المبادرة، مشيراً إلى أن المعهد الفرنسي بمصر قلب العلاقة القائمة بين البلدين.