شكرا لقرائتكم خبر عن «من أجل مصر» تتفق على أسماء مرشحيها.. و«الحسينى»: تقديم الأوراق لم يحدد بعد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامى يوسف الحسينى، المتحدث الرسمى لقائمة من أجل مصر، التى تضم 11 حزبا للترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، إن القائمة لم تحدد بشكل نهائى موعد تقديم أوراقها إلى اللجان المختصة بتلقى طلبات الترشح.

وأضاف الحسينى، لـ«المصرى اليوم»، أنه تم التوافق بين الأحزاب على الأسماء وتوزيعها بين الأحزاب المشاركة.

وحصلت «المصرى اليوم» على القائمة النهائية لمرشحى قطاع القاهرة ووسط الدلتا، وأبرزهم حسام الخولى، ومحمود بكرى، ومحمود منصور، وحازم الجندى، وعاطف النمكى، وعايدة نصيف، وياسر الهضيبى، ومحمد حلاوة، وحسين خضير، وطارق عبدالعزيز، وصلاح سعودى، وعبدالسلام الجبلى، وريهام عفيفى، وإيرينى ثابت، وعبدالخالق عياد، والدكتور إيهاب وهبة، وحنا جريس، وعز الدين سالم، ومحمد العريبى، وفريدة النقاش، وسامح أنور عصمت السادات، وناجح جلال، والدكتور محمد توفيق.

وقال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، مرشح القائمة بالصعيد، فى تدوينة عبر إنستجرام، إن الفترة المقبلة تتطلب تضافر كافة الجهود وتوحد الأحزاب والوقوف خلف القيادة السياسية لدعمها والتصدى لكافة المؤامرات التى تحاق بها.

فى سياق متصل، أعلن محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، تجميد عضويته بالحركة المدنية الديمقراطية.

وقال فى بيان له: «قررت أن أبادر رفعا للحرج عن الأخوة الزملاء بتجميد عضويتى فى الحركة المدنية الديمقراطية، وستظل يدى ممدودة للتعاون مع الجميع فى كل ما يحقق الصالح العام لمصر والمصريين».

وأوضح أسامة بديع، أمين شباب الحزب، أنه تم التوافق على المشاركة بالقائمة الوطنية لائتلاف دعم مصر بانتخابات مجلس الشيوخ بـ3 مقاعد، الدكتورة سلوى الحداد وعبدالخالق عياد وسامح السادات.

وعلمت «المصرى اليوم» أن مفاوضات مكثفة يجريها حزب الوفد مع القائمة لزيادة عدد المقاعد المخصصة له بعد خروج 3 أحزاب، إذ يسعى إلى زيادة مقاعده من 8 إلى 10 مقاعد، على أن يخوض الحزب انتخابات الفردى فى 6 دوائر انتخابية فردية.

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ونفى حزب المحافظين، فى بيان رسمى، أمس، ما نشر فى أحد المواقع الإلكترونية، حول تحالفه مع حزب الغد لخوض انتخابات مجلس الشيوخ.

من ناحية أخرى، أصدر حزب التحالف الشعبى، بيانا، أعلن فيه أن انتخابات مجلس الشيوخ مسألة منتهية ولا مجال للمشاركة فيها.